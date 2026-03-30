Что можно и нельзя делать в Алексеев день 30 марта на теплый день

Не следует давать в долг деньги, соль и хлеб, если в квартире есть новорожденный ребенок. Считалось, что можно отдать счастье ребенка. Кроме того, 30 марта нельзя ругаться теще и зятю. Предки верили, что ссора будет долгой, а отношения восстановить будет довольно сложно.