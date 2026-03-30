Что можно и нельзя делать в Алексеев день 30 марта на теплый день

Православная церковь вспоминает 30 марта святого Алексея. В народе празднуют Алексеев день. Но есть еще одно название — Алексей теплый. Это связано с тем, что с названной даты весна вступала в свои права и устанавливалась теплая погода.
Что нельзя делать 30 марта.
Не следует давать в долг деньги, соль и хлеб, если в квартире есть новорожденный ребенок. Считалось, что можно отдать счастье ребенка. Кроме того, 30 марта нельзя ругаться теще и зятю. Предки верили, что ссора будет долгой, а отношения восстановить будет довольно сложно.
Что можно делать 30 марта.
По традиции, с 30 марта начинался сбор березового сока. Кроме того, собирали березовые почки, из которых потом делали лечебные настойки.
Согласно приметам, прилет журавлей предвещает потепление в скором времени. В том случае, если не видно скворцов, то погода ухудшится.
