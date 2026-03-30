Власти уточнили правила продажи табака в 100 метрах от школ

Правительство подготовило поправки к законопроекту о лицензировании продажи табака и никотиносодержащей продукции, который запретит оптовую и розничную торговлю такими товарами без специального разрешения. Текст поправок есть у РБК, его корректность подтвердили источник, знакомый с содержанием дискуссии, а также один из участников табачного рынка. Документ будет рассматриваться в понедельник 30 марта комиссией правительства по законопроектной деятельности, добавил один из собеседников.
В новой версии документа уточняется, как считать минимальное расстояние от табачных магазинов и вейпшопов до образовательных учреждений. Сейчас торговля табаком и никотиносодержащей продукцией запрещена менее чем в 100 м от таких учреждений. Соблюдение этой дистанции будет обязательным требованием для получения лицензии. Также в законопроекте предлагается в качестве эксперимента дать регионам право запрещать продажу вейпов и жидкостей для них.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили готовность поправок к рассмотрению на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Там отметили, что законопроект направлен на минимизацию оборота нелегальной продукции.
Представитель Росалкогольтабакконтроля отметил, что ведомство готово комментировать поправки только после их утверждения и направления в Госдуму.
Как будут считать расстояние.
Согласно поправкам, методика расчета расстояния будет определяться по следующим правилам:
Запрет на торговлю табаком и никотиносодержащей продукцией действует на расстоянии менее 100 м от образовательных учреждений (детских садов, школ, колледжей и вузов). Исключение — учреждения дополнительного профессионального образования.
Расстояние будет считаться от входа в образовательное учреждение до входа в торговый объект. В расчете будут учитываться искусственные и естественные преграды, то есть заборы, кусты и т.д.
Если образовательное учреждение находится на огороженном земельном участке, то расстояние считается от входа на этот участок.
По действующим правилам, табачные магазины уже должны быть отдалены от образовательных учреждений на 100 м, за соблюдением этого требования следит Роспотребнадзор. Но расстояние между объектами сейчас рассчитывается по прямой линии без учета препятствий. Также в законе не говорится, от каких именно точек нужно измерять расстояние. Председатель комитета по подакцизным товарам «Опоры России» Кирилл Кузнецов отмечал, что в актуальном законодательстве не уточняется, как считать дистанцию от школы, находящейся в 80 м от торгового центра, до расположенного внутри него супермаркета с сигаретами: до внешней стены всего ТРЦ или до кассового аппарата магазина внутри здания. Методика расчета не стояла на повестке дня до тех пор, пока по этому требованию не предложили выдавать и аннулировать лицензии, пояснил он.
Решение внести в закон описание, как измерить 100-метровую зону, было принято, чтобы исключить разночтения на местах и сложности с проведением контрольно-надзорных мероприятий, уточнил РБК знакомый с обсуждением инициативы источник. Он добавил, что во время обсуждения поправок к законопроекту власти также рассматривали вариант передать регионам право самостоятельно определять минимальное расстояние табачных магазинов от школ и вузов. Но такое решение создало бы неравную межрегиональную конкуренцию между владельцами розничных магазинов табака, отметил собеседник РБК.
Сам законопроект о лицензировании продажи табака и никотиносодержащей продукции предполагает, что разрешения будут выдаваться на оптовую, розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией по принципу «одна торговая точка — одна лицензия». Чтобы получить разрешение на розничную торговлю, нужно будет уплатить пошлину в размере 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии и за каждую торговую точку. Для оптовиков пятилетняя лицензия будет стоить 800 тыс. руб.
В случае если поправки будут приняты, торговля табаком и никотиносодержащей продукцией без лицензии будет запрещена с 1 марта 2027 года. В первоначальной версии законопроекта предполагалось, что это требование вступит в силу с 1 сентября 2026-го. Выдавать лицензии начнут с 1 октября текущего года.
Регионы смогут запретить вейпы.
Законопроект, в случае принятия, также даст регионам право запрещать продажу вейпов и никотиновых жидкостей на территории субъекта. Правительство предлагает такую норму как экспериментальную, она будет действовать с 1 марта 2027-го по 1 марта 2032 года. О том, что власти подготовили поправки о запрете продажи вейпов в регионах, источники РБК сообщали в ноябре 2025 года.
В аппарате Григоренко пояснили, что эксперимент позволит оперативно оценить эффективность введенного запрета. Он может привести как к позитивным, так и возможно негативным последствиям. Результаты пилота позволят принять решение о том, «требует ли норма донастройки», сказали там.
В то же время власти обсуждают полный запрет производства, импорта и оборота вейпов в России. Такую инициативу поддержала 25 марта правительственная Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Кто проявил инициативу — в издании не уточнили. Финального решения по запрету вейпов Госкомиссия еще не приняла, а члены комиссии только пришли к общему мнению, что о запрете «надо подумать», уточнил РБК собеседник, знакомый с ходом дискуссии.
Руководит комиссией первый вице-премьер Денис Мантуров. На следующий день после заседания он подтвердил, что члены комиссии подняли тему о запрете вейпов в стране. «Коллеги активно дискутировали на эту тему. Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии. Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздраву, Министерству экономического развития, Министерству финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю», — заявил Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).
«Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — уточнил первый вице-премьер.
