Власти уточнили правила продажи табака в 100 метрах от школ

По действующим правилам, табачные магазины уже должны быть отдалены от образовательных учреждений на 100 м, за соблюдением этого требования следит Роспотребнадзор. Но расстояние между объектами сейчас рассчитывается по прямой линии без учета препятствий. Также в законе не говорится, от каких именно точек нужно измерять расстояние. Председатель комитета по подакцизным товарам «Опоры России» Кирилл Кузнецов отмечал, что в актуальном законодательстве не уточняется, как считать дистанцию от школы, находящейся в 80 м от торгового центра, до расположенного внутри него супермаркета с сигаретами: до внешней стены всего ТРЦ или до кассового аппарата магазина внутри здания. Методика расчета не стояла на повестке дня до тех пор, пока по этому требованию не предложили выдавать и аннулировать лицензии, пояснил он.