Сенатор Кожин предложил наказывать за дипфейки

Сенатор Владимир Кожин в середине марта направил в аппарат правительства законопроект о введении штрафов и уголовной ответственности за создание дипфейков, рассказал РБК один из участников IT-рынка. Проект (копия есть у РБК) предлагает поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые ограничивают создание и использование недостоверного изображения, видеозаписи и записи голоса граждан, то есть дипфейков. Без участия гражданина создание дипфейков, их хранение, распространение или организация доступа к ним будут запрещены, за исключением ряда случаев:
если дипфейк создается в личных целях самим человеком, не предоставляется другим, не распространяется;
человек дал предварительное согласие на создание и использование дипфейка. В случае его смерти согласие дали дети, супруг или родители;
можно использовать правомерно обнародованные дипфейки или их фрагменты без изменений и дополнений с наглядным указанием источника заимствования и даты его создания;
можно создавать и использовать дипфейки для обороны, обеспечения безопасности и правопорядка государства;
можно создавать дипфейки для использования как пародии или карикатуры при условии наглядного указания, что они используются в этих целях, автора, правообладателя и даты создания;
других случаев, которые может установить закон.
При этом дипфейк будет считаться созданным и использованным без предварительного согласия того, чей голос или изображение использовали, если создатель не докажет, что такое согласие было получено.
Организаторы распространения информации (ОРИ, к ним относятся владельцы мессенджеров, соцсетей, электронной почты и других сервисов, позволяющих передавать сообщения в интернете), владельцы аудиовизуальных сервисов, поисковиков, соцсетей, сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга, СМИ, а также другие владельцы интернет-сайтов и информационных сетей будут обязаны дать возможность пользователям направлять свои обращения по блокировке или удалению дипфейков и оперативно их рассматривать. Порядок блокировки или удаления установит Роскомнадзор.
За незаконное создание и использование дипфейков сенатор предложил ввести наказание:
если это причинило существенный вред правам и законным интересам потерпевшего (моральный вред, вред деловой репутации, ограничение в правах, существенное нарушение частной жизни и т.п.) — штраф до 500 тыс. руб. или зарплата осужденного за период до шести месяцев либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы до двух лет;
если то же совершили из корыстной или личной заинтересованности; с использованием СМИ или интернета, служебного положения; группа лиц — штраф до 1 млн руб. или зарплаты осужденных за период до одного года; либо принудительные работы до трех лет; либо лишение свободы до трех лет;
за те же действия в отношении несовершеннолетних; с использованием порнографических материалов; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти; повлекли по неосторожности тяжкие последствия — лишение свободы на срок до пяти лет;
если те же действия совершены в отношении представителей власти при исполнении; в целях провокации особо тяжкого преступления — лишение свободы от трех до семи лет.
Соответствующие поправки Владимир Кожин предложил внести в Уголовный кодекс.
Кроме того, он предложил поправки в Административный кодекс, по которым за создание и использование дипфейков, которые не попадают под уголовную ответственность, будут введены штрафы в размере от 9 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 100 тыс. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. для юрлиц.
За невыполнение обязанности по удалению или блокировке дипфейка для владельцев сайтов или провайдеров хостинга предлагается ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. для физлиц, от 50 тыс. до 100 тыс. для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. для юрлиц.
Представитель Минцифры подтвердил, что они получили от аппарата правительства предложения сенатора Владимира Кожина об ответственности за создание дипфейков. «В настоящее время они рассматриваются и обсуждаются с бизнесом и ведомствами», — сказал он.
РБК направил запрос в приемную сенатора Кожина и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Как правительство готовится регулировать ИИ.
В середине марта Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект «Об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ впервые на законодательном уровне закрепляет правила разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ) в России — от маркировки сгенерированного контента до ответственности за вред, причиненный нейросетями; вводит базовые понятия, что считать искусственным интеллектом, ИИ-системами, ИИ-сервисами, ИИ-моделями и т.д.
Он разделяет модели ИИ на категории в зависимости от их происхождения и уровня доверия:
суверенные и национальные модели — это те, которые полностью созданы в России, все стадии разработки и обучения идут на территории страны, выполняют их только граждане России или российские юрлица (более 50% голосов принадлежит гражданам России без второго гражданства или государству). Данные для обучения модели сформированы в России. Для таких моделей предполагается «господдержка внедрения и создание благоприятных условий».
Также вводится понятие доверенных моделей — тех, которые разрешат использовать в госинформсистемах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (информсистемы и сети связи в госорганах, энергетических, финансовых, транспортных, медицинских, телекоммуникационных и ряде других компаний). Чтобы получить этот статус, модель должна пройти проверку безопасности у ФСБ и ФСТЭК, обрабатывать данные в России и подтвердить качество по отраслевым стандартам. Правительство может сделать их обязательными для использования на отдельных объектах.
В законопроекте не прописана ответственность за нарушение законодательства, касающегося ИИ, лишь отмечается, что ответственность за нарушающий российское законодательство результат, полученный с использованием ИИ, будут нести разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса и пользователь «соразмерно степени вины каждого».
При этом от разработчиков ИИ-модели законопроект требует исключить из нее функционал, который может привести к дискриминации людей на основе их поведения или личностных характеристик; информировать о том, что модель нельзя использовать в запрещенных целях. Предполагается, что оператор ИИ-модели будет приостанавливать ее работу, если есть угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, имуществу или окружающей среде и др.
Владельцев ИИ-сервисов предлагается обязать принимать меры, чтобы сервис не использовался в противоправных целях; ограничивать возможность создания противоречащих российскому законодательству материалов. Также они должны будут маркировать контент, созданный с помощью ИИ (требования к этой маркировке установит правительство). ИИ-сервисы с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России должны будут хранить данные и содержание сообщений пользователей, предоставлять их по требованию правоохранительных органов.