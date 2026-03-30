Сенатор Кожин предложил наказывать за дипфейки

Сенатор Владимир Кожин в середине марта направил в аппарат правительства законопроект о введении штрафов и уголовной ответственности за создание дипфейков, рассказал РБК один из участников IT-рынка. Проект (копия есть у РБК) предлагает поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые ограничивают создание и использование недостоверного изображения, видеозаписи и записи голоса граждан, то есть дипфейков. Без участия гражданина создание дипфейков, их хранение, распространение или организация доступа к ним будут запрещены, за исключением ряда случаев: