Симоньян поностальгировала по ICQ и «Одноклассникам»: она посетовала на воспитание российских детей на чужих приложениях

Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян порассуждала о продвижении мессенджера MAX. Она назвала его развитие вопросом информационного суверенитета РФ. Об этом Маргарита Симоньян сказала в диалоге с ИС «Вести».
Главред RT окунулась в ностальгию по временам ICQ и соцсети «Одноклассники». Она считает, что сейчас дети в России воспитываются на «не наших гаджетах». Эти устройства, кроме того, «напичканы» зарубежными приложениями.
«Свой информационный суверенитет мы в свое время “профукали”. Лет 30 назад мы его профукали», — отреагировала Маргарита Симоньян.
К марту в мессенджере MAX зарегистрировались 100 миллионов пользователей. Ежедневная аудитория сервиса составляет около 70 миллионов человек. Пользователи каждый день отправляют более миллиарда сообщений и совершают порядка 28 миллионов звонков.