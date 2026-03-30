В Дананге начали проверку после конфликта между туристами из РФ и Швейцарии

Ранее Life.ru писал, что конфликт между туристами начался непосредственно на пляже отеля. Отдых россиянина по имени Денис в вьетнамском Дананге обернулся конфликтом с агрессивным гостем из Швейцарии. Поводом для придирок сначала стали две собаки породы той-пудель, с которыми путешественник находился на территории пятизвездочного отеля. Европеец попытался привлечь охрану, чтобы выдворить мужчину с побережья. Однако сотрудники службы безопасности отказали в требованиях, поскольку пляжная зона официально является дог-френдли. Потерпев неудачу, иностранец переключился на личные особенности россиянина. Его возмутила татуировка на теле мужчины с фразой «Побеждай любя».