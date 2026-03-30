Народный календарь. Что нельзя делать возле колодца 2 апреля

2 апреля православные чтут память мученицы Фотинии (Фотины Самарянки), которую бросили в колодец вместе с ее братьями и сестрами за отказ отречься от христианства.
Основные запреты в этот день связаны с колодцем. В эту дату в него ничего нельзя бросать, рядом с колодцем нельзя конфликтовать, сквернословить и вести себя неподобающе, иначе вода в нем может испортиться или колодец вовсе пересохнет. Также в этот день нельзя ни с кем делиться своими планами, так как они могут не сбыться.
2 апреля запрещено считать деньги, иначе они скоро закончатся; и нельзя отказывать людям в милостыне, иначе самому вскоре придется просить о помощи.
Приметы погоды:
Верба зацвела, но снег еще не сошел — погода будет теплой.
Прохлада в этот день сулит нескорый приход тепла.
Туман на улице — будут заморозки.
Ветер ночью усиливается — к потеплению.
Облака высоко плывут — погода улучшится.
Именины отмечают: Мирон, Александра, Сергей, Ульяна, Виссарион, Василий, Виктор, Севастьян, Прасковья, Светлана, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Никита.