Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Что нельзя делать возле колодца 2 апреля

2 апреля православные чтут память мученицы Фотинии (Фотины Самарянки), которую бросили в колодец вместе с ее братьями и сестрами за отказ отречься от христианства.

Основные запреты в этот день связаны с колодцем. В эту дату в него ничего нельзя бросать, рядом с колодцем нельзя конфликтовать, сквернословить и вести себя неподобающе, иначе вода в нем может испортиться или колодец вовсе пересохнет. Также в этот день нельзя ни с кем делиться своими планами, так как они могут не сбыться.

2 апреля запрещено считать деньги, иначе они скоро закончатся; и нельзя отказывать людям в милостыне, иначе самому вскоре придется просить о помощи.

Приметы погоды:

Верба зацвела, но снег еще не сошел — погода будет теплой.

Прохлада в этот день сулит нескорый приход тепла.

Туман на улице — будут заморозки.

Ветер ночью усиливается — к потеплению.

Облака высоко плывут — погода улучшится.

Именины отмечают: Мирон, Александра, Сергей, Ульяна, Виссарион, Василий, Виктор, Севастьян, Прасковья, Светлана, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Никита.