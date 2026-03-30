Диетолог перечислил опасные свойства красной икры

Красная икра считает полезным деликатесом, хотя на самом деле этот продукт может нанести вред здоровью. Об этом в разговоре с «Абзацем» сообщил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
— Из-за наличия в составе красной икры большого количества соли избыточное употребление может спровоцировать повышение артериального давления и отеки. Кроме того, иногда она может оказывать возбуждающий эффект, влияя на процессы засыпания, — считает врач.
Доктор отметил, что красная икра также может вызывать аллергическую реакцию и отеки.
KP.RU ранее сообщил, что красной икрой не стоит увлекаться при заболеваниях почек и мочекаменной болезни. Оптимальная норма для здорового человека — пять чайных ложек в день, не больше. Иначе могут появиться проблемы с пищеварением. Если берете икру в жестяной банке, то обратите внимание, чтобы она было целостной, без вмятин и признаков ржавчины.