Назван продукт, смертельно опасный для кошек

Владельцы кошек хорошо знают: угощать пушистиков едой с человеческого стола может быть смертельно опасно для животных. Особенно вредна для кошек соленая рыба, об этом напомнил в разговоре с корреспондентом издания «Абзац» ветеринарный врач Михаил Шеляков.
— В обычном состоянии кошка рыбой редко лакомится. Соль, специи, усилители и красители — все это может содержать покупная рыба, и это крайне вредно, опасно для здоровья животного, — отметил ветврач.
Ветеринар добавил, что рыба — это еще и источник травматизма. Так как рыбная кость может застрять в кишечнике и создать непроходимость.
Ранее KP.RU рассказал, что кошкам также противопоказаны категорически жирные виды мяса, покупной фарш, колбасы, копчености, сладости, консервы для людей. Продукты из этого перечня могут вызвать серьезное отравление у хвостатых.