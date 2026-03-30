Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван продукт, смертельно опасный для кошек

Ветврач призвал не кормить кошек рыбой.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы кошек хорошо знают: угощать пушистиков едой с человеческого стола может быть смертельно опасно для животных. Особенно вредна для кошек соленая рыба, об этом напомнил в разговоре с корреспондентом издания «Абзац» ветеринарный врач Михаил Шеляков.

— В обычном состоянии кошка рыбой редко лакомится. Соль, специи, усилители и красители — все это может содержать покупная рыба, и это крайне вредно, опасно для здоровья животного, — отметил ветврач.

Ветеринар добавил, что рыба — это еще и источник травматизма. Так как рыбная кость может застрять в кишечнике и создать непроходимость.

Ранее KP.RU рассказал, что кошкам также противопоказаны категорически жирные виды мяса, покупной фарш, колбасы, копчености, сладости, консервы для людей. Продукты из этого перечня могут вызвать серьезное отравление у хвостатых.