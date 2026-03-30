«Валдай» и ИСМИ проведут ежегодную российско-узбекскую конференцию

ТЕРМЕЗ /Республика Узбекистан/, 30 марта. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб «Валдай» и Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) 30−31 марта проведут очередную ежегодную российско-узбекскую конференцию. Тема встречи — «Россия — Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве», а площадкой мероприятия станет узбекистанский город Термез.
Участие в двухдневном мероприятии примут почетные гости, в их числе замглавы МИД РФ Михаил Галузин, советник министра иностранных дел Узбекистана Шухрат Йигиталиев, посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов. Конференция традиционно станет площадкой для обмена мнениями между видными представителями политического и академического сообществ двух стран.
Программой предусмотрено открытие и четыре тематические сессии, которые охватят двустороннюю и региональную проблематику.
Символичный Термез.
Российско-узбекская конференция традиционно проводится поочередно в двух странах. В Узбекистане «Валдай» уже успел побывать в Ташкенте, Самарканде и Хиве. Выбор Термеза символичен и обусловлен несколькими важными факторами. Этот город располагается у моста Дружбы на границе с Афганистаном. Таким образом, организаторы подчеркивают, что российско-узбекский диалог не замыкается на двусторонних отношениях, а имеет широкий макрорегиональный охват.
Кроме того, в перспективе новое ответвление международного транспортного коридора Север — Юг пройдет именно через Термез, по мосту Дружбы. Развитие этой транспортной артерии станет предметом обсуждения на одной из тематических сессий конференции.
Наконец, Термез — административный центр самой южной области Узбекистана Сурхандарьи. Впервые в рамках российско-узбекской конференции одна из сессий будет посвящена сотрудничеству регионов — Республики Татарстан и Сурхандарьинской области. «Сегодня благодаря их промышленной кооперации расширяется пространство совместного развития России и Узбекистана (общие проекты появляются в том числе в Афганистане), а строительство ответвлений МТК Север — Юг делает российский и узбекский регионы ключевыми торговыми и логистическими узлами в Центральной Евразии», — отметили в клубе «Валдай».
Многоаспектная повестка.
Нынешний геополитический ландшафт характеризуется высоким конфликтным потенциалом. Поэтому участники российско-узбекской конференции обсудят опасения, которые возникают в связи с происходящими в соседних регионах конфликтами и которые способны, как отметили организаторы, «спровоцировать усиление террористической деятельности и экстремистских настроений в Центральной Азии и Евразии». «Россия и Узбекистан одинаково заинтересованы в конструктивном взаимодействии с Афганистаном (в том числе экономическом) и в стабилизации ситуации в Южной Азии и на Ближнем Востоке», — подчеркнули в дискуссионном клубе «Валдай».
Тематика безопасности, по задумке организаторов, выйдет за пределы военно-технического и антитеррористического аспектов.
«В современном мире наиболее важным фактором стабильности становится долгосрочное развитие общества. Именно поэтому в повестке дискуссий будут как традиционные демографические, миграционные, климатические и экологические вызовы, в том числе связанные с проблемой водных ресурсов, так и ставшие особенно актуальными в последние годы задачи цифровизации, диверсификации торговли и переориентации производственнологистических цепочек, — говорится в материалах конференции. — Несмотря на современные вызовы, Россия и Узбекистан показали способность обеспечить социально-политическую стабильность и реализацию стратегий развития своих обществ».