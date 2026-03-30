Аналитик Гауб: наземная операция США в Иране завершится провалом

Если Соединённые Штаты начнут наземную операцию на территории Ирана, то она завершится провалом, заявила руководитель Исследовательского центра Североатлантического альянса Флоренс Гауб.
Она уточнила, что под угрозой могут оказаться гражданские цели.
«Часто недооценивают следующее: в какой-то момент закончатся легитимные военные цели, которые можно бомбить. Полагаю, что США уже почти дошли до этого. И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной», — сказала Гауб в интервью изданию Handelsblatt.
По её словам, такие «голоса» уже слышны в Израиле.
«Уже слышны голоса, особенно в Израиле, призывающие: давайте это сделаем», — заявила она.
Гауб отметила, что конфликт в Иране «не пользуется одобрением».
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.