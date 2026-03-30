Календарь на 30 марта: праздники, именины, дни рождения знаменитостей, фаза луны, знак зодиака

30 марта в России отмечают День войск ракетно-космической обороны РФ. Замедлиться, оторваться от дел и выйти на свежий воздух предлагает сегодня День прогулки по парку. По народному календарю — Алексей Теплый, на Руси в этот день особо почитали березу. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
* ~День войск ракетно-космической обороны РФ~
30 марта 1967 года в российской армии было сформировано Управление командующего Войсками противоракетной и противокосмической обороны. В его задачи вошло отражение ядерных ударов противника, оперативное отслеживание пусков ракет с территорий врага, а также уничтожение орбитальных средств в полете.
Со временем войска ракетно-космической обороны вошли в состав Воздушно-космических сил. Был учрежден и праздник для этого рода войск — День воздушно-космических сил отмечается 12 августа. Однако ветераны войск ракетно-космической обороны по старой традиции отмечают 30 марта свою профессиональную дату.
* ~День прогулки по парку~
Этот праздник впервые появился в США, откуда быстро распространился по всему миру. Он призывает немного замедлиться в череде рабочих и домашних дел, выбраться из офиса или из дома в парк и выделить немного времени на прогулку. По данным врачей, всего полчаса на свежем воздухе в день благотворно действуют на обмен веществ, помогают снять стресс, снижают риск ожирения и укрепляют иммунитет.
* ~День осведомленности о синдроме упущенных каникул~
Этот неофициальный праздник появился в России стараниями энтузиастов несколько лет назад. Они обратили внимание на исследование компании Авиасейлс, которое показало, что половина россиян не брали отпуск в 2021—2022 годах. Психологи напоминают, что работа в режиме нон-стоп крайне негативно сказывается на здоровье. Отпуск необходим, чтобы набраться сил, очистить мысли, перезагрузиться физически и душевно. Поэтому, если вы еще не спланировали отдых хотя бы на ближайшие майские праздники — самое время это сделать!
* ~Всемирный день биполярного расстройства~
Сегодня медицинское сообщество проводит просветительские мероприятия на тему биполярного аффективного расстройства. Этот психический недуг отличается резкой сменой эмоционального фона у человека: от маниакальных эпизодов, когда энергия бьет ключом, до глубокой депрессии, когда пропадает желание жить. Болезнь можно держать под контролем с помощью правильного образа жизни, медикаментозной терапии и обязательного наблюдения у врачей.
По данным ВОЗ, биполярное расстройство наблюдается у 45 миллионов человек в мире.
Что отмечают в разных странах 30 марта.
День кино — Индонезия. Праздник приурочен к первому дню съемок фильма «Кровь и молитва» (1950) режиссера Усмара Исмаила. Этот фильм стал первой лентой, которую сняли местные кинокомпании.
День доктора — США. Американцы отмечают этот праздник с 1933 года. Его учредили в честь доктора Кроуфорда У. Лонга — отца анестезии. Именно он в 1842 году впервые применил эфир на операции, чтобы обезболить больного.
День «Все под контролем» — США. Праздник призывает не паниковать, если ситуация выходит из-под контроля. Даже если день пошел кувырком, проявите спокойствие и умерьте эмоции.
Религиозные праздники 30 марта.
У православных христиан началась шестая седмица Великого поста. Она имеет особое название — «седмица ваий». На этой неделе верующие готовятся к двум большим праздникам — Воскрешению Лазаря и Вербному воскресенью (Вход Господень в Иерусалим). До православной Пасхи остается чуть меньше двух недель.
* ~День преподобного Алексия, человека Божия~
Преподобный Алексий — святой, который одинаково почитается как православными, так и западными христианами. Он родился в IV веке в Риме, в знатной семье сенатора Евфимиана. Однако юноша отказался от мирской жизни и отправился на Восток. Здесь, сменив богатую одежду на лохмотья, он стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы в Эдессе. Ночи праведник проводил в молитве. Молва о нем пошла за пределами Эдессы. Жители стали почитать Алексия за святость.
Спустя 17 лет он возвратился в отчий дом, где его приютили как нищего — никто не узнавал Алексия. А тот смиренно терпел унижения. Однажды в соборе святого Петра раздался глас Божий: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Господь указал молящимся на дом Евфимиана. И тогда все вспомнили о праведнике. Но Алексия не застали в живых, святой скончался. Ложе с телом праведника было выставлено для всеобщего прощания и возле него стали происходить многочисленные чудеса исцеления.
Народные праздники 30 марта.
* Алексей Теплый.
30 марта на Руси издревле почитали Алексия, человека Божиего. Житие святого было одним из самых любимых чтений. В народе праздник получил название Алексий Теплый.
В этот день с особым почтением относились к березе. Крестьяне отправлялись в лес за березовым соком, из которого затем варили целебный медово-березовый взвар. После долгой зимы напиток служил источником витаминов и добавлял сил. Чтобы поправить здоровье, сегодня также отправлялись слушать, как журчит талая вода. Считалось, что на Алексия Теплого она дарует очищение.
В праздник было принято устраивать гусиные бои и собираться за столом. В домах, где дочери засиделись в девках, приносили домой березовые ветки и в шутку шлепали ими красавиц. Согласно поверьям, так они скорее выйдут замуж.
* Именины 30 марта.
• Александр;
Приметы: что можно и что нельзя делать 30 марта.
Приметы о погоде.
Обильные ручьи на Алексея Теплого — к мощному половодью.
Теплый день — к обильному урожаю.
Мороз — к затяжной весне.
Снег тает активно — трава уродится, и сенокос будет богатый.
Высоко в небе гуси полетели — к снегопаду.
Орешник выбросил сережки — зима уже не вернется.
Скворцов до сих пор нет — холода пока не закончились.
Что можно делать 30 марта.
* Помочь нуждающемуся, сделать какое-нибудь доброе дело.
Что нельзя делать 30 марта.
* Лениться — иначе весь год придется тяжело работать.
Лунный календарь 30 марта.
Фаза Луны: вторая четверть, Луна растущая, 12-й лунный день.
Продолжается фаза прибывающей луны. Луна в знаке Девы.
Этот период считается сложным для новых начинаний и серьезных решений. Лучше не планировать на 30 марта стратегически важные события и разговоры. Спокойный, рутинный рабочий процесс — идеальный вариант на этот день. Не стоит начинать путешествия — они могут оказаться неудачными. Важные переговоры тоже лучше отложить — велик риск возникновения конфликтов.
30 марта родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.
Исторические события 30 марта.
* 1814 год — союзные войска антинаполеоновской коалиции, где подавляющее большинство составляли русские, взяли штурмом Париж.
* 1867 год — Россия продала США Аляску и Алеутские острова. Цена сделки составила 7,2 млн долларов.
* 1972 год — Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.
* 1987 год — картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» продана на лондонском аукционе за 50 млн долларов.
Кто родился 30 марта.
* В 1135 году родился Маймонид— еврейский философ, просветитель, толкователь Талмуда.
~Кто отмечает день рождения 30 марта~
* 81 год исполняется Эрику Клэптону — английскому рок-музыканту, гитаристу, певцу, композитору.
* 45 лет исполняется Сергею Мозякину — российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира (2008, 2009), олимпийскому чемпиону (2018).
~Кто ушел из жизни 30 марта~
* В 1959 году умер Даниил Андреев — русский, советский поэт, писатель, философ.