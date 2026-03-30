Решетников: рост цен на энергоносители не коснется российских продуктов

Мировой рост цен на энергоносители не повлияет на стоимость продуктов в российских магазинах. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития отметил, что повышение цен затрагивает в основном экспортируемые товары и индекс цен производителей.
«Скорее речь идет не о продуктовых позициях, речь идет об индексе цен производителей. И в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем», — сказал Решетников в интервью Первому каналу.
Ранее KP.RU сообщал, что конфликт на Ближнем Востоке и фактическая приостановка поставок из Ирана сильно ударили по «витаминной корзине» россиян. Цены на сладкий перец выросли более чем вдвое и теперь достигают 500−600 рублей за килограмм.
Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова отметила, что существенного снижения цен стоит ожидать не раньше конца июня, когда на юге России начнется массовый сбор урожая.