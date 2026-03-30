Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников: рост цен на энергоносители не коснется российских продуктов

Глава Минэкономразвития заявил, что цены на продукты в России останутся стабильными.

Источник: Комсомольская правда

Мировой рост цен на энергоносители не повлияет на стоимость продуктов в российских магазинах. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что повышение цен затрагивает в основном экспортируемые товары и индекс цен производителей.

«Скорее речь идет не о продуктовых позициях, речь идет об индексе цен производителей. И в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем», — сказал Решетников в интервью Первому каналу.

Ранее KP.RU сообщал, что конфликт на Ближнем Востоке и фактическая приостановка поставок из Ирана сильно ударили по «витаминной корзине» россиян. Цены на сладкий перец выросли более чем вдвое и теперь достигают 500−600 рублей за килограмм.

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова отметила, что существенного снижения цен стоит ожидать не раньше конца июня, когда на юге России начнется массовый сбор урожая.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше