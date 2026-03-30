С 1 апреля начнётся давление на курс доллара. На какой уровень выйдет рубль к середине весны

По его словам, появилась некоторая определённость с бюджетным правилом и операциями в его рамках — корректировать механизм в части цены отсечения нефти в этом году не планируется, а Минфин, судя по заявлениям Антона Силуанова, вернётся с операциями на рынок только к лету. При этом со стороны спроса на валюты тоже можно будет увидеть подъём: ставки в экономике медленно, но верно снижаются и в апреле ожидаются очередные минус 50 б.п., и 14,5%, импорт к лету сезонно повышает активность. Если рассуждать о возможности выхода курса за рамки прогнозного диапазона, то в апреле больше шансов на движение вниз к 80, чем в сторону 85 рублей за доллар.