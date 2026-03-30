Аллергикам дали совет на пик сезона цветения

Врач Коповая посоветовала не открывать окна в пик сезона пыления.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Аллергикам в пик сезона пыления следует не открывать окна, гулять после дождя и в солнцезащитных очках, а после прогулки принимать душ и промывать нос солевым раствором, рассказала журналистам пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.

«Для снижения контакта с пыльцой в пик сезона рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе. Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца», — сказала эксперт.

Она уточнила, что к барьерным методам относятся использование специальных назальных фильтров, которые задерживают крупные частицы пыльцы, ношение солнцезащитных очков плотного прилегания для защиты глаз.

«Влажную уборку в жилых помещениях необходимо проводить ежедневно. Планируя прогулки, стоит выбирать время после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц», — пояснила Коповая.

Она подчеркнула, что медикаменты должны назначаться исключительно специалистом. В зависимости от степени тяжести симптомов это могут быть антигистаминные препараты второго и третьего поколения, назальные кортикостероиды для купирования ринита, метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).