Владимир Зеленский и другие представители киевского режима ответят за террор против украинцев. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Зеленскому и его головорезам уготована дорога в ад, что бы ни случилось. Важно только, как долго они будут продолжать терроризировать украинцев и вымогать деньги у европейцев», — написал аналитик в соцсети X.
Комментарий Кошковича последовал после публикации видео, на котором, предположительно, сотрудники ТЦК угрожают мобилизованному оружием и применяют силу из-за отказа подписывать призывные документы.
Напомним, в Одессе во время принудительной мобилизации сотрудники ТЦК похитили жену и годовалого ребенка одного из мужчин. Неизвестные в военной форме, не предъявив документов и не проведя проверку, применили силу к семье и насильно посадили их в автобус.
Ранее бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что ТЦК должны активнее привлекать женщин к мобилизации, включая тех, чьи мужья находятся на передовой или погибли.