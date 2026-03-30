Родителям объяснили вред от укачивания младенца

Частое укачивание младенца на руках или в кроватке может привести к тому, что ребенок будет хуже засыпать в новых условиях или в более взрослом возрасте. Об этом сообщил в разговоре с изданием «Абзац» терапевт Андрей Кондрахин.
— Монотонность приводит к тому, что рецепторы ребенка приравнивают укачивание к маятнику и стремятся отключить реакцию на него. Как следствие, с возрастом детям становится труднее заснуть, а вестибулярный аппарат может давать реакцию на поездки в транспорте, — цитирует издание собеседника.
По словам врача, иногда ребенка все же можно укачать, однако, родителям рекомендуется как можно реже прибегать к данной процедуре.
Ранее KP.RU рассказал, что для новорожденного ребенка важно создавать условия, максимально приближенные к внутриутробным. Сейчас продаются специальные коконы для новорожденных — в нем малыш находится в позе, близкой к той, в которой он был в мамином животе.