NYT: число военных США на Ближнем Востоке превысило 50 тысяч

Количество военных Соединённых Штатов на Ближнем Востоке превысило 50 тысяч, сообщает издание из США The New York Times.
В материале сказано, что в регион стягивается ещё 17 тысяч военнослужащих. В частности, речь идёт о морпехах и силах быстрого реагирования из 82-й воздушно-десантной дивизии.
«Дополнительно к уже находящимся нам 50 тысячам американских военных стягивается подкрепление», — говорится в публикации.
По данным Reuters, отправка военных может помочь американской стороне «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По словам источников, для этого американская сторона может попытаться «разместить военных США на иранском побережье».
Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов заявили, что на Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США USS Tripoli. На борту судна около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, десантно-штурмовые и тактические средства, транспортная и ударная истребительная авиация.