Британия считает, что связи с РФ якобы могут сделать из Грузии вторую Белоруссию

В Грузии наблюдается откат демократии, и власть страны якобы может превратиться в «автократию под влиянием России». Об этом следует из доклада комитета Палаты общин Великобритании по иностранным делам.
«Комитет глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которое, при нынешнем развитии событий, приведет к укоренившейся автократии, прочно находящейся в сфере влияния России, подобной Белоруссии», — говорится в документе.
По данным доклада, ЕС и Великобритания поддерживают курс Тбилиси на интеграцию с Западом. Утверждается, что Москва якобы стремится этому противодействовать.
Ранее KP.RU сообщал, что власть Грузии открыто усомнилась в целесообразности вступления страны в Европейский союз. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что ЕС с каждым днем ослабевает и испытывает упадок в экономике и демократии.
По мнению президента Михаила Кавелашвили, отношения Грузии с ЕС находятся в «деградирующем состоянии» и остаются неблагоприятными. Он обвинил евробюрократию в том, что та применяет двойные стандарты по отношению к Тбилиси.