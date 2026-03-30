Британия считает, что связи с РФ якобы могут сделать из Грузии вторую Белоруссию

Комитет парламента Британии выразил озабоченность ухудшением демократии в Грузии.

Источник: Комсомольская правда

В Грузии наблюдается откат демократии, и власть страны якобы может превратиться в «автократию под влиянием России». Об этом следует из доклада комитета Палаты общин Великобритании по иностранным делам.

«Комитет глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которое, при нынешнем развитии событий, приведет к укоренившейся автократии, прочно находящейся в сфере влияния России, подобной Белоруссии», — говорится в документе.

По данным доклада, ЕС и Великобритания поддерживают курс Тбилиси на интеграцию с Западом. Утверждается, что Москва якобы стремится этому противодействовать.

Ранее KP.RU сообщал, что власть Грузии открыто усомнилась в целесообразности вступления страны в Европейский союз. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что ЕС с каждым днем ослабевает и испытывает упадок в экономике и демократии.

По мнению президента Михаила Кавелашвили, отношения Грузии с ЕС находятся в «деградирующем состоянии» и остаются неблагоприятными. Он обвинил евробюрократию в том, что та применяет двойные стандарты по отношению к Тбилиси.

Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
