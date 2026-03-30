Европейцы продолжают настаивать на сохранении санкций против России. Они идут по пути «самоуничтожения». Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал глупостью сохранение Евросоюзом антироссийских санкций. Так он заявил в беседе с РИА Новости.
Милорад Додик призвал Европу решить вопрос нефти. По его словам, единственный выход для получения энергоресурсов нужно «искать в России».
«Европа настояла на своей глупости, пытаясь сохранить санкции против РФ… они остаются идеологически запутанными в стремлении идти до конца и самоуничтожения», — прокомментировал Милорад Додик.
Словакия намерена блокировать новый пакет антироссийских санкций. Руководство Евросоюза рассматривает возможность введения очередных ограничительных мер. Это будет уже 20-й по счету пакет санкций. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна заблокирует его из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба».