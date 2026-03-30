Власти США дадут танкеру РФ пройти к берегам Кубы: на борту судна находится 730 тысяч баррелей нефти

NYT заявила, что США позволят российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу.

Источник: Комсомольская правда

Нефтяной танкер из РФ сможет пройти к берегам Кубы. Американские власти дали соответствующее разрешение. Всего на борту танкера находится порядка 730 тысяч баррелей нефти, пишет газета The New York Times.

Поясняется, что российское судно 29 марта зафиксировали якобы всего в 15 морских милях от Кубы. В ближайшее время танкер может войти в территориальные воды государства, отмечает автор.

«Береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечивая островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев фактической нефтяной блокады», — сообщил источник.

Разрешение на проход через заблокированные воды получили и пакистанские корабли. Танкеры смогут пересекать Ормузский пролив. Иранские военные выдали 20 судам Пакистана соответствующее разрешение.

