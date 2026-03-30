30 марта в календаре: день войск ракетно-космической обороны РФ и день за мир без отходов

День обнимания с солнцем День карандаша День бездомного человека День прогулки по парку День войск ракетно-космической обороны РФ День ремесленника День рождения психоанализа День спичечного кораблестроения Славянский праздник «Ладодение» Международный день за мир без отходов День осведомлённости о синдроме упущенных каникул Всемирный день биполярного расстройства День виртуального отпуска Всемирный день синтезатора TB-303 Всемирный день идли День памяти преподобного Алексия, человека Божия День памяти преподобного Парфения Киевского День памяти преподобного Макария Калязинского.
Именины.
у Алексея, Макария, Виктора, Павла, Александра.
Алексей Тёплый.
Алексий, человек Божий, жил в конце 4 — начале 5 веков. Согласно житию, Алексий родился в знатной римской семье; его родители были благочестивыми христианами, помогали обездоленным и нуждающимся. В ночь после свадьбы Алексий покинул дом и молодую жену и отплыл на восток, постепенно добравшись до города Эдессы на территории нынешней Турции.
В течение 17 лет он жил милостыней, все ночи проводил в молитве, а молва о его святости широко распространилась. Смущенный всенародным почтением, Алексий бежал из Эдессы и вновь попал в Рим. Родители не узнали его, но позволили жить в их доме. Так прошло еще 17 лет, пока Алексий не скончался. Только тогда и родители, и все горожане узнали о его подвижничестве.
Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.
Также собирали березовый сок и пили его всей семьей. Не менее популярен был медово-березовый взвар (разновидность сбитня). Чтобы его приготовить, брали по 150 граммов меда и сахара, литр березового сока и варили их вместе 20 минут, после чего добавляли пряности — гвоздику, корицу, имбирь, кардамон, лавровый лист — и кипятили еще пять минут. Затем напиток процеживали и подавали к столу. Такой взвар прибавлял людям сил. Собирали в этот день и березовые почки. Настоянные на вине или на масле, они служили бальзамом для заживления ран и для лечения ревматизма.
Березы на Руси всегда были любимы. Существует даже легенда об их возникновении. Однажды Солнце увидело русалок, задержавшихся на берегу после рассвета, — и влюбилось. Стало горячими поцелуями обжигать нежную кожу и не пускать красавиц в речную прохладу. Мать-Река, решив спасти своих дочерей, превратила их в белоствольных красавиц, но на их телах навсегда остались черные ожоги от поцелуев Солнца.
На Алексея запрещалось садиться в сани. Говорили: «Прокатят сани мимо желаний». Это было связано с тем, что снег таял стремительно, и санный путь становился непригоден для езды. В этот день устраивали гусиные бои, оканчивающиеся пирами. В южных районах доставали улья и начинали сеять овес и ячмень.
События.
1696 год — Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.
1791 год — Французская академия наук предложила определение «Метра подлинного и окончательного» как одной 40-миллионной части Парижского меридиана\
1796 год — Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник.
1858 год — запатентован карандаш со стирающей резинкой.
1896 год — опубликована первая статья о психоанализе.
1934 год — в Мурманске состоялась первая Полярная Олимпиада.
1940 год — Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки.
1945 год — немецкие войска выбиты из польского Гданьска.
1954 год — открыт первый в Канаде метрополитен Торонто.
1956 год — произошло извержение вулкана Безымянный на Камчатке.
1970 год — на советские экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (18+).
1971 год — Леонид Брежнев впервые использовал словосочетание «образцовый коммунистический город».
1981 год — в СССР впервые введено летнее время.
1992 год — фильм «Молчание ягнят» (18+) завоевал пять премий «Оскар».
1995 год — президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о проведении референдума о роспуске парламента.
1998 год — в Лиссабоне открыт самый длинный европейский мост.
2009 год — нападение на полицейскую академию в Лахоре.
2017 год — первый в истории успешный повторный запуск первой ступени ракеты Falcon 9 FT.
В этот день родились.
Иван II Красный (1326 — 1359 г.), великий князь Московский и Владимирский (1353−1359), отец Дмитрия Донского.
Франсиско Гойя (1746 — 1828 г.), испанский художник, гравер.
Василий Тропинин (1776 — 1857 г.), русский художник, мастер портрета.
Поль Верлен (1844 — 1896 г.), французский поэт, основоположник символизма.
Винсент ван Гог (1853 — 1890 г.), голландский художник-постимпрессионист.
Сергей Ильюшин (1894 — 1977 г.), советский авиаконструктор, академик, генерал-полковник.
Галина Банникова (1901 — 1972 г.), советский график, художник шрифта.
Алексей Федоров (1901 — 1989 г.), советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза.
Андрей Толубеев (1945 — 2008 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Эрик Клэптон (1945 г.), британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист.
Елена Кондакова (1957 г.), российский космонавт, политик, Герой России.
Вадим Андреев (1958 г.), советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр, диктор.
Дмитрий Волков (1966 г.), советский пловец.
Селин Дион (1968 г.), канадская певица, автор песен, актриса, композитор.
Народные приметы.
Журавль прилетел — к теплу. Жаворонка не слышно с самой зари — к дождю или плохой погоде. Текут ручьи — к большому паводку. Трясогузки прилетели — к половодью. Гуси высоко летят — к снегопаду. Большие ручьи — к большому разливу, и наоборот. Когда вода с гор бежит дружно, то ждут благоприятную весну, а с ней и хороших урожаев. Раннее появление цветков мать-и-мачехи на проталинах и холмах — к теплу в апреле. Первый гром при несошедшем льде — к хорошему улову рыбы. Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой. День выдался теплым — к теплой весне и урожайному году. Маленькие, едва заметные ручейки — для скотины наступит голодный год. Сенокос в этом году будет неважным. Скворцов не видно — к ненастью. Появились сережки на орешнике — ушла земная мерзлота. На следующий день после Алексия можно сеять ячмень. Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей. На Алексея теплого доставай улья. Чтобы пряжа была белой и прочной, ее надо в этот день положить в открытый водоем. Как только лещина украсилась сережками, можно приступать к посадке мака, редиски и цветов. Если 30 марта сплести сеть и ходить с ней на рыбалку — рыба весь год будет в нее хорошо ловиться. На Алексия пчелы просыпаются ото сна и облетают круги вокруг ульев. Если помолиться Алексию в его день — будет много меда. 30 марта лисы и медведи слепнут и глохнут, поэтому на них можно смело охотиться. Если 30 марта выпадает на понедельник, нельзя в этот день собираться в дорогу — путь будет неудачным.
