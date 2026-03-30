30 марта в календаре: день войск ракетно-космической обороны РФ и день за мир без отходов

Журавль прилетел — к теплу. Жаворонка не слышно с самой зари — к дождю или плохой погоде. Текут ручьи — к большому паводку. Трясогузки прилетели — к половодью. Гуси высоко летят — к снегопаду. Большие ручьи — к большому разливу, и наоборот. Когда вода с гор бежит дружно, то ждут благоприятную весну, а с ней и хороших урожаев. Раннее появление цветков мать-и-мачехи на проталинах и холмах — к теплу в апреле. Первый гром при несошедшем льде — к хорошему улову рыбы. Если на Алексея тепло, то и весна будет теплой. День выдался теплым — к теплой весне и урожайному году. Маленькие, едва заметные ручейки — для скотины наступит голодный год. Сенокос в этом году будет неважным. Скворцов не видно — к ненастью. Появились сережки на орешнике — ушла земная мерзлота. На следующий день после Алексия можно сеять ячмень. Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей. На Алексея теплого доставай улья. Чтобы пряжа была белой и прочной, ее надо в этот день положить в открытый водоем. Как только лещина украсилась сережками, можно приступать к посадке мака, редиски и цветов. Если 30 марта сплести сеть и ходить с ней на рыбалку — рыба весь год будет в нее хорошо ловиться. На Алексия пчелы просыпаются ото сна и облетают круги вокруг ульев. Если помолиться Алексию в его день — будет много меда. 30 марта лисы и медведи слепнут и глохнут, поэтому на них можно смело охотиться. Если 30 марта выпадает на понедельник, нельзя в этот день собираться в дорогу — путь будет неудачным.