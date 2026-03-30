Книги в России подешевели за год почти на 10%

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Средняя цена книг в Российской Федерации в этом году опустилась на 9% по сравнению с 2025 годом на фоне перехода россиян на покупки на маркетплейсах и «с рук», рассказали РИА Новости в «Контуре».
«Средняя цена книги в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2025 года снизилась на 9%», — написали аналитики, изучив более 3 миллионов чеков, выданных с 1 января по 20 марта.
По мнению экспертов, снижение цены обусловлено серьезной конкуренцией среди продавцов. Зачастую на маркетплейсах цены на книги существенно ниже, к тому же многие читатели уже давно предпочитают электронные книги, считает «Контур». Также наблюдается устойчивый спрос на приобретение книг «с рук» на специализированных сайтах, отметили аналитики.
«Все это не способствует росту спроса в обычных книжных магазинах, и ритейлерам приходится подстраиваться под текущие условия рынка, и если и поднимать цены, то не резко», — заключили эксперты.