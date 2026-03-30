В России разрабатывают спутник для съемки Земли в условиях плохой видимости

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) совместно с компанией «Газпром СПКА» и Ижевским радиозаводом создали макет радиолокационного спутника для съемки Земли в условиях плохой видимости. Об этом ТАСС сообщил проректор по научной работе Московского авиационного института Андрей Иванов.
«Совместно с “Газпром СПКА” и Ижевским радиозаводом мы сделали макет радиолокационного спутника — он предназначен для дистанционного зондирования Земли в условиях облачности и плохой видимости. В целом, проделано немало, а планов еще больше», — сказал проректор по научной работе университета.
Радиолокационный спутник разрабатывается в рамках проекта «Бесшовная операционная среда», целью которой является объединение космических систем и сервисов с беспилотными технологиями и обеспечение их бесшовного взаимодействия в рамках единых протоколов связи и обмена информацией. Конечный пользователь делает запрос — и в зависимости от требований получает данные либо с космического аппарата, либо с беспилотника, либо гибридные данные сразу из нескольких источников, обработанные с помощью специального программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта.