В ГД предлагают закрепить порядок компенсаций при ДТП с роботом-курьером

«Запоздалое принятие норм для регулирования использования СИМ привело к значительному количеству дорожно-транспортных происшествий и росту социальной напряженности, чего, как представляется, крайне важно не допустить в ситуации с повсеместным внедрением роботизированных систем доставки», — сообщается в письме. Нилов попросил рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в правила дорожного движения в части определения статуса роботов-курьеров и высказать позицию ведомства по возможной корректировке КоАП «для установления ответственности за допущенные при эксплуатации беспилотных технических средств доставки нарушения».