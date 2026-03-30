В ГД предлагают закрепить порядок компенсаций при ДТП с роботом-курьером

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мобильные роботы-курьеры (роверы) должны обрести правовой статус, включая решение вопросов о границах их допустимого использования и компенсациях при ДТП. Соответствующие обращения глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил главам МВД и Министерства транспорта РФ, документы есть в распоряжении ТАСС.
«Считаю необходимым заблаговременно определить правовой статус роботов-доставщиков, закрепить границы их допустимого использования в городской среде и установить ответственность владельцев за возможные инциденты с их участием. В случае ДТП или причинения вреда здоровью и имуществу граждан механизм компенсации со стороны виновных лиц должен быть прозрачным и оперативным», — указано в тексте письма на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина.
Депутат обратил внимание, что роботы-курьеры стали полноценными участниками дорожного движения — двигаются по тротуарам, пересекают проезжую часть по пешеходным переходам. Нилов отметил, что сейчас они используются в России преимущественно в рамках эксперимента. Однако опыт появления на городских улицах электросамокатов, по мнению парламентария, указывает на необходимость установить законодательное урегулирование заранее.
«Запоздалое принятие норм для регулирования использования СИМ привело к значительному количеству дорожно-транспортных происшествий и росту социальной напряженности, чего, как представляется, крайне важно не допустить в ситуации с повсеместным внедрением роботизированных систем доставки», — сообщается в письме. Нилов попросил рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в правила дорожного движения в части определения статуса роботов-курьеров и высказать позицию ведомства по возможной корректировке КоАП «для установления ответственности за допущенные при эксплуатации беспилотных технических средств доставки нарушения».
Аналогичный документ был направлен министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.