Король детей, мать-баронесса, страсть к няне и 6 браков: Чуковский, Збруев, Брандо и другие именинники недели

Обделённый любовью и лаской юноша начал искать внимание в другом месте и нашёл его от домработницы. В семье Брандо работала девушка по имени Эрми. К тому моменту будущий актёр был лишь школьником, она же была старше его и воспринимала Марлона именно как ребёнка. Но в его случае всё было гораздо сложнее. Брандо часто играл с Эрми, даже спал с ней рядом. В отношении Эрми школьник испытывал влечение, и её увольнение стало настоящим ударом. «Я чувствовал себя брошенным. Моя мать променяла меня на бутылку, а теперь ушла и Эрми. Я утратил связь с этим миром», — писал Брандо в мемуарах. Но в дальнейшем он смог справиться со своими переживаниями и начать свой путь к восхождению на кинематографический олимп.