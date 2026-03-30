Решетников исключил подорожание продуктов из-за скачка цен на энергоносители

Ранее стало известно, что в Чехии цена на дизельное топливо растёт быстрее, чем в других странах Евросоюза. Ситуацию хочет взять под контроль антимонопольное ведомство страны после жалоб населения. Страна остаётся восьмой из самых дешёвых, но ситуация меняется. Премьер Чехии назвал возмутительной стоимость дизеля и бензина на АЗС: она достигла в среднем почти 48 крон (около 1,9 евро).