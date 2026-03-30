В Италии украли шедевры импрессионистов: воры вынесли картины на миллионы евро

В Италии из музея похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса.

Источник: Комсомольская правда

В итальянской провинции Парма группа людей ограбила частный музей, похитив картины импрессионистов Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Ограбление произошло в ночь на 23 марта в Фонде Маньяни-Рокка. По данным издания, Злоумышленники увезли картину Ренуара 1917 года «Рыбы», «Натюрморт с вишнями» Сезанна (1890) и «Одалиску на террасе» Матисса.

Ограбление заняло менее трех минут. В преступлении участвовали несколько человек в масках. Все произведения хранились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Газета уточняет, что их общая стоимость оценивается в несколько миллионов евро.

Ранее KP.RU сообщал, что в Париже произошло ограбление Лувра. Злоумышленники взломали окно галереи и за считаные минуты собрали украшения. После ограбления сотрудники службы безопасности музея отказались выходить на работу, ожидая от руководства конкретных мер по усилению охраны.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
