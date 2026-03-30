В Италии украли шедевры импрессионистов: воры вынесли картины на миллионы евро

В итальянской провинции Парма группа людей ограбила частный музей, похитив картины импрессионистов Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Ограбление произошло в ночь на 23 марта в Фонде Маньяни-Рокка. По данным издания, Злоумышленники увезли картину Ренуара 1917 года «Рыбы», «Натюрморт с вишнями» Сезанна (1890) и «Одалиску на террасе» Матисса.
Ограбление заняло менее трех минут. В преступлении участвовали несколько человек в масках. Все произведения хранились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Газета уточняет, что их общая стоимость оценивается в несколько миллионов евро.
