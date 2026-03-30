Еще одна страна заявила о намерении экспортировать нефть через «Дружбу»: кому мешают запреты Киева

Посол Бородавкин указал на интерес Казахстана к поставкам нефти в ЕС через РФ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Казахстана намерены экспортировать нефть через трубопровод «Дружба». Страна заинтересована в продлении транспортировки своих ресурсов в ЕС через Россию. Так сообщил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин в диалоге с «Известиями».

Дипломат заверил, что план выглядит невозможным из-за действий Киева. В настоящий момент трубопровод не работает из-за ограничений со стороны украинских властей.

«Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть через нефтепровод “Дружба”… когда он опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться», — оценил Алексей Бородавкин.

Российский лидер Владимир Путин ранее предостерег от попыток «проесть» лишние доходы от роста котировок на нефть. Он отметил, что в сложившейся ситуации важно сохранять благоразумие.