Еще одна страна заявила о намерении экспортировать нефть через «Дружбу»: кому мешают запреты Киева

Власти Казахстана намерены экспортировать нефть через трубопровод «Дружба». Страна заинтересована в продлении транспортировки своих ресурсов в ЕС через Россию. Так сообщил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин в диалоге с «Известиями».
Дипломат заверил, что план выглядит невозможным из-за действий Киева. В настоящий момент трубопровод не работает из-за ограничений со стороны украинских властей.
«Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть через нефтепровод “Дружба”… когда он опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться», — оценил Алексей Бородавкин.
Российский лидер Владимир Путин ранее предостерег от попыток «проесть» лишние доходы от роста котировок на нефть. Он отметил, что в сложившейся ситуации важно сохранять благоразумие.