Гороскоп на 30 марта: Водолеи смогут повести за собой людей

♉Телец: Для Тельцов это неудачный день. Он требует предельной осторожности, а вам совсем не хочется размышлять о возможных последствиях любого своего шага и взвешивать каждую фразу. Сложных ситуаций сегодня возникает довольно много, и не одна из них не улаживается сама собой. Вероятны разногласия в профессиональной сфере, не исключено прекращение работы над проектом, на который вы возлагали большие надежды. Трудно не впасть в уныние, но если вам это удастся, появится шанс несколько изменить положение дел. Не стесняйтесь просить о помощи людей, которые не раз заявляли о готовности поддержать вас в трудный момент.