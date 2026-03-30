Минус 30% в квитанции: Эколог назвала 5 кухонных привычек, которые сберегут кошелёк и природу

Как отмечает эксперт Юлия Фёдорова, «волшебной кнопки», чтобы вдвое сократить платёжки за ЖКХ, не существует — но есть реальные и законные способы сэкономить. По её словам, действовать нужно системно, а не искать лазейки. Начать следует с установки индивидуальных счётчиков на воду. По нормативу платить почти всегда дороже, чем по факту. Так, квартирах с одним-двумя жильцами экономия достигает 20−40%, а иногда и больше. Но важно регулярно передавать показания и не забывать о поверке — иначе расчёт снова переведут на усреднённые нормы.