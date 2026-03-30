«Преподнесем Трампу и Нетаньяху исторический урок»: в Иране анонсировали долгую войну с США и Израилем

Иранское руководство намерено продолжать боевые действия еще долгое время. Тегеран объяснил это готовностью обороняться, пока не будет преподнесен «исторический урок» для президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Так пишет телеканал CNN со ссылкой на иранского чиновника в сфере безопасности.
Как сообщил источник, Тегеран будет сам определять время окончания боевых действий. Иран готов отбивать наступательные операции, предупредил собеседник телеканала.
«Это наша война, и мы не прекратим оборону, пока не преподнесем Трампу и Нетаньяху исторический урок», — заявил иранский чиновник.