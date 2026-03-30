Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее в Краснодаре было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, включая двоих детей. Один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.