Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

«Аэропорты Пенза, Саратов (“Гагарин”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАВТ.
До этого аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Краснодара и Волгограда. Как подчёркивают в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры призваны обеспечить безопасность полётов.
Ранее в Краснодаре было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, включая двоих детей. Один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.
