США и Израиль с воздуха атаковали нефтехимическое предприятие в Иране

Нефтехимический завод в Тебризе подвергся авиаудару.

Источник: Комсомольская правда

В иранском Тебризе одно из нефтехимических предприятий подверглось воздушной атаке США и Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

«Несколько минут назад предприятие подверглось нападению израильско-американского противника», — цитирует генерального директора завода телевидение.

Гендиректор добавил, что на место уже прибыли оперативные службы. По его словам, выброса токсичных или опасных для здоровья веществ не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.

Ранее Иран атаковал промышленный объект на юге Израиля. Удар привел к падению осколка ракеты в промышленной зоне Неот-Ховава. Инцидент вызвал пожар и создал угрозу возможной утечки опасных химических веществ.

Как писал KP.RU, воздушно-космические силы КСИР атаковали авиабазу США «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В результате удара был уничтожен американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше