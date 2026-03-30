США и Израиль с воздуха атаковали нефтехимическое предприятие в Иране

«Несколько минут назад предприятие подверглось нападению израильско-американского противника», — цитирует генерального директора завода телевидение.
Гендиректор добавил, что на место уже прибыли оперативные службы. По его словам, выброса токсичных или опасных для здоровья веществ не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.
Ранее Иран атаковал промышленный объект на юге Израиля. Удар привел к падению осколка ракеты в промышленной зоне Неот-Ховава. Инцидент вызвал пожар и создал угрозу возможной утечки опасных химических веществ.
Как писал KP.RU, воздушно-космические силы КСИР атаковали авиабазу США «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В результате удара был уничтожен американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.