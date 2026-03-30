Власти Ирана заявили, что из-за атак на Кухдешт погибли 17 человек

В иранской провинции Лурестан в результате массированных бомбардировок погибли 17 мирных жителей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на мэра города Кухдешт.
— Наш город стал мишенью не менее 15 американо-израильских атак, — говорится в сообщении.
В результате атаки погибли 17 человек, данные о числе пострадавших и масштабах разрушений инфраструктуры уточняются.
29 марта стало известно, что в Исламабаде, столице Пакистана, стартовали переговоры министров иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и самого Пакистана.
До этого спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива Дональд Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.