Наводчик гранатомёта Алексеев ликвидировал личный состав ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Алексеев ликвидировал из стрелкового оружия солдат Вооружённых сил Украины, чем способствовал продвижению штурмовой группы, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший наводчик гранатомётного взвода мотострелковой роты рядовой Алексеев выполнял боевую задачу по захвату позиций украинских войск в составе штурмовой группы.
«В ходе штурмовых действий рядовой Алексеев, проявляя самоотверженность и отвагу, огнём из стрелкового оружия уничтожил личный состав ВСУ на указанной укреплённой позиции, создав благоприятные условия для продвижения своей штурмовой группы. Благодаря уверенным и отважным действиям рядового Дмитрия Алексеева поставленная боевая задача по захвату вражеских позиций была выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять более выгодные рубежи и закрепиться на них без потерь», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали, что российский военнослужащий Денис Бень ликвидировал миномётный расчёт противника. Командир отделения мотострелковой роты младший сержант Бень грамотно командовал штурмовиками в условиях использования украинскими войсками кассетных боеприпасов.
«Под руководством младшего сержанта Беня в ходе боя была выполнена задача по ликвидации миномётного расчёта противника и личного состава ВСУ на указанном участке местности», — заявили в МО.
Благодаря действиям военных РФ позиции украинских войск были захвачены и удержаны до «прибытия сил закрепления».
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.