Press TV: Иран грозит ударить по резиденциям политиков США и Израиля

«Иран пообещал ответные атаки на резиденции американских и израильских командиров и политических деятелей», — следует из сообщения в телеграм-канале.
Ранее КСИР подтвердил гибель генерал-майора Голамрезы Солеймани. Он возглавлявшего военизированное ополчение «Басидж». Иран предупредил, что члены оплчения отомстят за смерть своего лидера.
Как сообщал KP.RU, военные Израиля и США совершили масштабные удары по иранскому городу Боруджерд. В результате атаки погиб глава исследовательского центра при Министерстве обороны Ирана Али Фуладванд. Он скончался от полученных травм.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.