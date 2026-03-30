Американский университет Ливана ушёл на дистант из-за предупреждения Ирана

Президент Американского университета Бейрута Фадло Хури заявил о временном переходе на дистанционное обучение из-за угрозы иранской стороны.
«По соображениям безопасности мы будем работать полностью в онлайн-режиме несколько дней. Эта мера предосторожности принята после поступившего предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о возможных нападениях на американские вузы по всему Ближнему Востоку», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Хури отметил, что на рабочих местах останется часть персонала.
Американский университет Бейрута, основанный в 1866 году, считается одним из самых престижных учебных заведений на Ближнем Востоке. Он находится в центральной части столицы Ливана.
Ранее сообщалось, что научно-технологический университет Ирана подвергся атаке с воздуха. По данным Mehr, удар был нанесён военными Соединённых Штатов и Израиля.
Иранская сторона назвала вузы Соединённых Штатов и Израиля на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки на университет в столице Ирана.