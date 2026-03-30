Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский университет Ливана ушёл на дистант из-за предупреждения Ирана

Источник: Аргументы и факты

Президент Американского университета Бейрута Фадло Хури заявил о временном переходе на дистанционное обучение из-за угрозы иранской стороны.

«По соображениям безопасности мы будем работать полностью в онлайн-режиме несколько дней. Эта мера предосторожности принята после поступившего предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о возможных нападениях на американские вузы по всему Ближнему Востоку», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Хури отметил, что на рабочих местах останется часть персонала.

Американский университет Бейрута, основанный в 1866 году, считается одним из самых престижных учебных заведений на Ближнем Востоке. Он находится в центральной части столицы Ливана.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что научно-технологический университет Ирана подвергся атаке с воздуха. По данным Mehr, удар был нанесён военными Соединённых Штатов и Израиля.

Иранская сторона назвала вузы Соединённых Штатов и Израиля на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки на университет в столице Ирана.

