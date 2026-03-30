Почти 40 процентов россиян сортируют мусор

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Почти 40% россиян сортируют отходы и еще более 20% собираются начать этим заниматься, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
В 2022 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 30 марта Международным днем за мир без отходов.
«К идее раздельного сбора мусора положительно относится большинство россиян (59%). Реально сортируют отходы 39%. Еще 23% планируют начать», — выяснили аналитики.
Как отмечается в исследовании, сортировкой мусора чаще всего занимаются россияне до 45 лет.
Чтобы сократить количество мусора в быту, жители страны чаще всего прибегают к использованию пластиковых контейнеров и повторному использованию пакетов (43% опрошенных). Также россияне покупают многоразовые сумки и бумажные пакеты (32%). При этом товары из биоразлагаемых материалов предпочитают приобретать 14% опрошенных.
«Судя по результатам опросов, столица выглядит более экологически ответственной», — отмечается в исследовании.
Так, доля сортирующих мусор в Москве на 4 процентных пункта выше, чем в среднем по России: 43% против 39%. Кроме того, москвичи чаще соблюдают рекомендации по утилизации (36% против 32% в РФ) и реже считают раздельный сбор исключительно государственной задачей (21% против 26%).