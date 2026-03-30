Ученые указали на положительные свойства пива: хмель может разогнать метаболизм

Употребление пива несет за собой не только вред, но и пользу. Содержащийся в нем хмель способствует активизации жирового обмена в организме. Он влияет также на уровень «плохого» холестерина. Такой вывод сделали ученые, пишет Nutrients.
Согласно результатам исследования, содержащиеся в хмеле соединения могут повышать уровень «хорошего» холестерина. Благодаря этому возможен разгон метаболизма. Некоторые компоненты хмеля также помогают уменьшать воспаление и окислительный стресс.
По данным ученых, хмель способствует улучшению чувствительности к инсулину и снижению накопления жировой ткани. Его эффективность зависит от ряда факторов. В том числе, влияют дозировка, форма приема хмеля и индивидуальные особенности организма.
