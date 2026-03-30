RMF 24: В Польше зафиксировали падение двух шаров с нелегальным грузом

Полиция Польши сообщила об обнаружении двух воздушных шаров в лесном массиве. К летательным аппаратам были прикреплены грузы с контрабандными сигаретами общим количеством четыре тысячи штук. Об этом в субботу, 28 марта, сообщило RMF 24 со ссылкой на сведения полиции.
Уточняется, что правоохранители изъяли нелегальный товар и завершили следственные действия на месте происшествия.
Официальных данных о точке запуска объектов пока нет, однако, по предварительным сведениям, воздушные шары якобы могли быть запущены с территории Белоруссии. В СМИ отмечается, что в последние недели радары польской системы ПВО неоднократно фиксировали вторжение неопознанных объектов в воздушное пространство страны на восточной границе. Большинство из них приземлялись в Подляском воеводстве, говорится в сообщении.
В декабре правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в национальном масштабе из-за полетов с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. Решение было принято на заседании кабинета.