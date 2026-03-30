Unifil: в Ливане погиб один миротворец сил ООН

В результате взрыва на юге Ливана погиб один миротворец Временных сил Организации Объединённых Наций (Unifil), заявили миротворцы ООН.
Ещё один миротворец получил тяжёлые ранения.
«В результате взрыва снаряда на позиции Временных сил… трагически погиб миротворец. Ещё один был серьёзно ранен», — говорится в сообщении Unifil.
В ООН отметили, что происхождение снаряда неизвестно, проводится расследование.
В марте между Израилем и ливанским движением «Хезболла» началась эскалация. Армия обороны Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Вице-премьер Ливана Тарек Митри обвинил Израиль в военных преступлениях.
Ранее сообщалось, что израильские истребители сымитировали звуки ударов над Бейрутом.