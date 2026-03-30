В Хабаровск 30 марта придут дожди и сильный ветер до 20 м/с

Рабочая неделя в Хабаровском крае начнется с дождливой и ветреной погоды. В понедельник, 30 марта, в краевой столице днем ожидается от +6 до +8 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится: порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Закат сегодня наступит в 19:26, а долгота дня составит 12 часов 44 минуты. Луна продолжает расти, ее освещенность достигла уже 90,6%.
Самая теплая погода сохранится на юге региона. В Бикине и Вяземском столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов. Однако комфортной прогулку не назовешь: здесь также прогнозируют дождь со снегом и сильные порывы ветра до 20 м/с.
В центральных районах, включая Комсомольск-на-Амуре, будет чуть прохладнее от +4 до +6 градусов. В Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани температура составит +1…+5 градусов. Везде ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На севере края (Аян, Охотск) сохранится легкий мороз и небольшой снег там днем около 0…-2 градусов.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», несмотря на сильный ветер, опасные метеорологические явления в регионе на 30 марта не прогнозируются.
