США увеличили военное присутствие на Ближнем Востоке: сколько солдат находится в регионе

NYT: число военных США на Ближнем Востоке превысило 50 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

На Ближнем Востоке сейчас дислоцированы более 50 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times.

Издание уточняет, что после прибытия 2,5 тысяч морских пехотинцев и 2,5 тысяч моряков численность войск США в регионе увеличилась примерно на 10 тысяч по сравнению с обычным уровнем.

По словам официальных представителей США, президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения более масштабной операции на Ближнем Востоке. Американские военные могут захватить территории для контроля над Ормузским проливом.

В интервью KP.RU военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что США рискуют надолго застрять в конфликте, и ситуация может оказаться даже более тяжелой, чем во Вьетнаме. По его словам, наземная операция в Иране может закончиться крайне неудачно для американцев.

В случае начала наземной военной операции США Иран закроет проход через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот пролив является одним из ключевых стратегических узлов мирового судоходства.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
