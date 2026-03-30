США увеличили военное присутствие на Ближнем Востоке: сколько солдат находится в регионе

На Ближнем Востоке сейчас дислоцированы более 50 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times.
Издание уточняет, что после прибытия 2,5 тысяч морских пехотинцев и 2,5 тысяч моряков численность войск США в регионе увеличилась примерно на 10 тысяч по сравнению с обычным уровнем.
По словам официальных представителей США, президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения более масштабной операции на Ближнем Востоке. Американские военные могут захватить территории для контроля над Ормузским проливом.
В интервью KP.RU военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что США рискуют надолго застрять в конфликте, и ситуация может оказаться даже более тяжелой, чем во Вьетнаме. По его словам, наземная операция в Иране может закончиться крайне неудачно для американцев.
В случае начала наземной военной операции США Иран закроет проход через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот пролив является одним из ключевых стратегических узлов мирового судоходства.