В Хабаровском крае за сутки потушили девять пожаров

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако подразделения пожарной охраны девять раз выезжали на техногенные пожары. Пять возгораний произошло в жилом секторе. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Серьезное происшествие случилось в селе Анастасьевка на улице Зеленой. В одноэтажном деревянном доме вспыхнула трехкомнатная квартира. Огонь охватил 100 квадратных метров, уничтожив жилье изнутри и повредив фасад. Из горящего помещения пожарные оперативно эвакуировали два газовых баллона, предотвратив возможный взрыв. На тушение ушло почти два с половиной часа.
В Хабаровске на улице Мате Залки на первом этаже жилого дома загорелся балкон. До приезда спасателей здание самостоятельно покинули пять человек. С огнем справились за 32 минуты. Еще два пожара произошли в заброшенных строениях: на улице Камской обгорела стена пустующего дома, а в садовом товариществе «Здоровье» на 17-м километре Владивостокского шоссе полностью сгорел старый деревянный сарай площадью 50 «квадратов».
По данным ведомства, во всех случаях обошлось без пострадавших. Также за сутки спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На контроле МЧС остается одна туристическая группа из 12 человек (включая 8 детей), совершающая поход по региону.
