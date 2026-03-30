В Хабаровском крае за сутки потушили девять пожаров

В Хабаровске на улице Мате Залки на первом этаже жилого дома загорелся балкон. До приезда спасателей здание самостоятельно покинули пять человек. С огнем справились за 32 минуты. Еще два пожара произошли в заброшенных строениях: на улице Камской обгорела стена пустующего дома, а в садовом товариществе «Здоровье» на 17-м километре Владивостокского шоссе полностью сгорел старый деревянный сарай площадью 50 «квадратов».