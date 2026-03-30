Посмотрите на этих ласковых и породистых котят, они очаровали всех в Хабаровске: фото малышей

В Хабаровске вновь открылась популярная выставка породистых котят. Как только посетители поднимаются на эскалаторе, их внимание привлекают пушистые питомцы. Среди разнообразных пород здесь можно увидеть редких мейн-кунов, нежных шотландцев, редких бомбино и очаровательных ориенталов. На выставку приходят семьи с детьми и гости из Китая, которым особенно нравятся британские кошки. Фотографии с этой очаровательной выставки представлены в нашем фоторепортаже.