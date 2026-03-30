Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России впервые приняли ГОСТ на высококрахмалистую муку: какой она будет

Источник: Комсомольская правда

В России впервые принят государственный стандарт на муку с высоким содержанием крахмала. Новые требования вступят в силу в апреле 2026 года. Об этом следует из документа Росстандарта.

ГОСТ устанавливает, что мука должна быть однородным сыпучим порошком белого цвета, допустим лишь легкий желтоватый оттенок. Посторонние привкусы, запахи и металлосодержащие примеси недопустимы.

В традиционной пшеничной муке содержание крахмала колеблется от 58,5 до 68,5% в зависимости от сорта. Тогда как в высококрахмалистой муке этот показатель превышает 80%. Она содержит значительно меньше белка и клейковины, благодаря чему тесто получается более пластичным.

Ранее KP.RU сообщал, что в России впервые принят государственный стандарт на фунчозу. Длина изделия не должна превышать 70 см. ГОСТ вступит в силу в сентябре 2026 года. Фунчоза из кукурузного крахмала будет бело-серого цвета, а из картофельного — кремового.