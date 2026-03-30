В России впервые приняли ГОСТ на высококрахмалистую муку: какой она будет

В России впервые принят государственный стандарт на муку с высоким содержанием крахмала. Новые требования вступят в силу в апреле 2026 года. Об этом следует из документа Росстандарта.
ГОСТ устанавливает, что мука должна быть однородным сыпучим порошком белого цвета, допустим лишь легкий желтоватый оттенок. Посторонние привкусы, запахи и металлосодержащие примеси недопустимы.
В традиционной пшеничной муке содержание крахмала колеблется от 58,5 до 68,5% в зависимости от сорта. Тогда как в высококрахмалистой муке этот показатель превышает 80%. Она содержит значительно меньше белка и клейковины, благодаря чему тесто получается более пластичным.
