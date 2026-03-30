Ульянов: США и Израилю не удалось подорвать государственность Ирана

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты и Израиль пытались подорвать иранскую государственность, но попытки оказались неудачными, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По всем признакам, и США, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости.

Ульянов отметил, что общество Ирана и система госуправления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в Соединённых Штатах и Израиле».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Напомним, Ульянов рассказал, что иранские ядерные объекты не были главной целью для атак со стороны Соединённых Штатов и Израиля в начале конфликта.

Ранее Ульянов заявил, что РФ готова выступить посредником в урегулировании напряжённости между США и Ираном.

