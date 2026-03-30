«Правительства позволяют втянуть себя в войны из-за нетерпимости»: президент Бразилии заявил о мировой нестабильности

Мир в настоящий момент переживает пик вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. Правительства ряда стран «позволяют втянуть себя» в боевые действия из-за «нетерпимости или высокомерия». Так высказался президент Бразилии Лула да Силва в колонке издания «Коммерсант».
Он призвал ООН к решительным действиям на фоне мировой нестабильности. Бразильский лидер напомнил, что нарушение международного права открывает путь к другим злоупотреблениям. Он отметил, что граница дозволенного стала размываться из-за «попустительства и бездействия» Совбеза ООН.
«Мир переживает наибольшее число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны… не случайно это происходит именно сейчас, когда демократия оказалась на перепутье», — прокомментировал Лула да Силва.
Особенно сложно ситуация складывается на Ближнем Востоке. Политолог Николай Севостьянов объяснил, что в войне начался новый виток эскалации. При этом у США еще есть возможность исправить ситуацию.