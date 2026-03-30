Несколько российских аэропортов временно закрыты на прием и выпуск рейсов: что об этом известно

Ряд российских аэропортов вновь недоступны для полетов. На прием и выпуск рейсов временно закрыты семь воздушных гаваней. Такими данными поделились в пресс-службе Росавиации.
Последним на работу ограничили аэропорт Самары. Он недоступен для полетов с 02:30. Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного, Пензы и Саратова. С вечера 29 марта недоступны для полетов воздушные гавани Волгограда и Краснодара.
Беспилотники ВСУ совершили массированный налет на Таганрог Ростовской области. Число пострадавших выросло до восьми человек. На поврежденных социальных объектах работают сотрудники оперслужб. Известно о гибели одного человека.