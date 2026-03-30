Двое погибших и пятеро раненых на дорогах Хабаровского края

Воскресенье, 29 марта, ознаменовалось трагическими инцидентами на трассах Хабаровского края. По данным Госавтоинспекции, в регионе зарегистрировано два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Подробности в материале «Комсомольской правды» Хабаровск.
Самой тяжелой аварией стало столкновение автомобилей, которое унесло жизни двоих человек. Еще четверо участников этого ДТП были экстренно госпитализированы. Вторым происшествием за сутки стал съезд транспортного средства с дороги, в результате которого пострадал один человек.
Всего за сутки сотрудники ДПС выявили 358 нарушений правил дорожного движения. Несмотря на серьезность ситуации на дорогах, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом виде: задержано 16 водителей в состоянии опьянения, шесть из них непосредственно в Хабаровске.
Также инспекторы уделили внимание безопасности пешеходов. За сутки 12 водителей были наказаны за то, что не уступили дорогу людям на переходах (11 случаев зафиксировано в Хабаровске). Сами пешеходы тоже нарушали: восемь человек переходили дорогу в неположенном месте, пятеро из них в краевом центре.
